قطب رياضي معروف يعلن ترشحه لخلافة د. شداد

الخليج 365 : قالت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق) اليوم الأحد أن نائب رئيس اتحاد كرة القدم بالخرطوم السابق الشاذلي عبد المجيد ينوي الترشح لرئاسة اتحادالكرة في الانتخابات القادمة خلفا للرئيس الحالي كمال شداد وقالت المصادر ان عبد المجيد الذيكان عضوا بنادي الهلال ونائب لرئيس اتحاد الخرطوم المحلي بدأ فعليا في ترتيبات أولية لذلك حيث يعمل علي مساندة اتحادات محليه لتعديل مجالس إدارتها.

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