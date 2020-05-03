ما هي حقيقة زواج رجل أعمال سوداني من ملكة جمال تركيا؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصاً فيسبوك مقطع من حفل زواج لرجل أعمال أفريقي من إحدى ملكات جمال تركيا وسط حضور مشرف من أهل ومعارف العروسين. ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول جنسية العريس حيث أكد عدد من المعلقون على المقطع الذي حقق نسبة مشاهدات عالية أنه الزوج سوداني الجنسية مستدلين بالطقوس المصاحبة للحفل الفخم, قبل أن تظهر ناشطة أرترية الجنسية لتؤكد أن العريس إبن جلدتها وأن الطقوس هي عبارة عن عادات مشتركة بين الشعبين الأرتري والسوداني. وكتبت وردة الربيع وهو اسمها: (انا قرأت كل التعليقات سبحان الله وما في احد بارك ليه كلكم مغيزين منو ليييش !! هو ارتري أصلي وجمعو النصيب مع التركية ربنا يسعدهم يارب وبيت مال وأعيال وارتريا والسودان عندهم عدات مشترك وأنا ارترية). ويشير محرر كوش نيوز أن الزواج تم في العام 2018 بحسب تاريخ نشره على موقع التواصل “يوتيوب” ولكن رواد مواقع التواصل أعادوا نشره من جديد ووجد تفاعل غير مسبوق.