إستقرار ملحوظ في المشتقات النفطية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد المشتقات النفطية استقرارا ملحوظا وانحسار كبير في صفوف المركبات بمحطات التزود بالوقود بالخرطوموقالت وكيل محطة اويل ليبيا ( بالخرطوم جنوب) فتحية محمد لـ( السوداني) إن الأزمة تشهد انفراجا ملحوظا هذه الأيام حيث يتم تزويد المحطات يوما بعد يوم، واعتبرت فتحية وضع الوقود أفضل من الفترة الماضية والتي كانت تتزود فيها المركبات بعد يوم كامل يضطر فيها اصحابها للمبيت بالمحطات، متوقعة احتفاء الصفوف باستمرار تزود المحطات بصورة يوميةوقالت إن المحطات التي تقطع جازولين يتوفر لها بنزين والعكسمن جهته اكد صاحب محطة وقود ببحري فضل عدم ذكر اسمه لـ( السوداني)، إن الصفوف امام محطات الخدمه بدأت فى الانحسار متوقعا اختفائها بالكامل حال تم الاستمرار فى ضح الوقود للمحطات بصورة يومية.