إستمرار توزيع السكر المدعوم بمحلية جبل اولياء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكدت ولاية الخرطوم حرصها على تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم حيث التزمت وزارة الصناعة والتجارة بالولاية بتوزيع سكر مدعوم زنة 10 كيلو بمبلغ 530 جنية مقارنة بحوالى 800 جنية بالمحال التجارية على الاحياء بمحليات الولاية السبعةوقالت الاستاذة ام سلمة عبد الماجد احمد نائب مدير ادارة الامن الغذائى بولاية الخرطوم (لسونا ) ان التوزيع بتلك المحليات للسكر ستتبعه سلع استراتيجية اخرى باسعار مناسبةوذكرت ان عمليات توزيع السكر المدعوم ستسمر اليوم لمحلية جبل اولياء وغد الاثنين لشرق النيل وابانت ان محلية امدرمان استلمت مساء امس (9100) جوال زنة (50) كيلو بجانب (1800) جوال تم تسليمها سابقا باجمالي 10 آلاف و900 جوال زنة 50 كيلوواشارت للجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ولجان التغيير والخدمات بالأحياء. المادة السابقة محمد علي الحوثي يوجه دعوة عاجلة للتحالف العربي المقالة القادمة مبادرة تونسية مغربية لـ “حل توافقي” للأزمة الليبية

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