مزارعون بمشروع الجزيرة يشكون تماطل البنك الزراعي دفع استحقاقاتهم

الخليج 365 : شكا مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الهدى من تماطل البنك الزراعي فى دفع مستحقاتهم لمحصول القمح رغم تسليمهم المنتج منذ شهر.

وقالوا فى حديثهم لـ (الجريدة) أمس: تعمدت ادارة البنك الزراعي فرع الهدى عدم دفع استحقاقاتنا لجهة أن المزارعين يقومون بتوريد المنتج للحصاحيصا بهدف الوزن ، ولفتوا إلى أن ادارة البنك طالبتهم بتوريد المنتج لـــ(الشونة) مباشرة حتى تستفيد من فارق الوزن ، وطالب المزارعون مجلسي السيادي والوزراء للتدخل العاجل لتوجيه البنك الزراعي بدفع استحقاقاتهم .

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