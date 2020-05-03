وصول بواخر للجازولين والبنزين والغاز لسد إحتياجات البلاد لأسابيع

الخليج 365 :

– أكد المهندس ايمن ابو الجوخ مدير شركة سودابت رئيس لجنة توزيع المواد البترولية أن موقف البلاد من الوقود وغاز الطبخ مطمئن، بجانب الامداد من الكهرباء حسب الخطة .

وكشف ابو الجوخ لدى حديثه في المنبر الإعلامي الخاص بجائحة كرونا بالخرطوم مساء السبت أن اللجنة الاقتصادية العليا وفرت مبالغ ضخمة للاستيراد لسد احتياجات البلاد من الوقود حيث تم بالفعل استلام باخرة بنزين تحمل 32 ألف طن تكفي لمدة 3 أسابيع حتى نهاية شهر رمضان والتى بدأت التفريغ منذ أمس الاول والذى يستغرق 3 أيام، وأشار الى أن هناك خطة لتوزيع الغاز حيث تنتج مصفاة الخرطوم من 750 إلى 800 طن لكن هناك تسريب كميات من الغاز للولايات والسوق الاسود .

ولفت الى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لوصوله للمواطن عبر لجان الاحياء، مؤكد أن الازمة في الغاز بدأت في الانحسار حيث يتم توزيع 32 ألف اسطوانة كحد أدنى في اليوم، وزادت إلى 35 و45 ألف اسطوانة في اليوم.

وكشف عن وصول باخرة غاز بدأت التفريغ يوم أمس تحمل 12 ألف طن من الغاز تكفى لمد 16 إلى 17 يوم وخصصت للتوزيع لكل ولايات السودان حيث بدأ التوزيع اعتبارا من اليوم، اما بالنسبة للجازولين كشف عن دخول باخرتين الاولي تحمل 23 ألف طن والثانية 20 ألف طن وتكفيان لمدة 10 أيام، مشيرا إلى الشروع في إجراءات لعدد 3 بواخر جازولين وباخرة بنزين وباخرة فيرنس واخري غاز إضافية.

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واشار ابو الجوخ إلى توفر الامداد للقطاع الزراعي بحصص كافية لحصاد القمح ونقله الى المطاحن بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفتح الطلمبات من الساعة السادسة والنصف حتى منتصف الليل لحملة التصاريح والكوادر الطبية.

وأوضح ابو الجوخ أن الاستهلاك من الجازولين حوالى 10 ألف طن في كل القطاعات فبانحاء البلاد والاستهلاك الكلي من البنزين 4 ألف وخمسمائة طن في اليوم والاستهلاك الكلي من الغاز ألف خمسمائة طن في اليوم، مشيرا إلى تهريب عدد كبير من الكميات المنتجة عبر الحدود.

وأوضح أن الامداد بالوقود يتم من مصفاة الخرطوم أو الاستيراد من الخارج، لافتا الى أن مصفاة الخرطوم تنتج 4 ألف وخمسمائة طن جازولين يوميا كما تنتج من 2 ألف إلى 3 آلاف طن بنزين يوميا، الى جانب انتاج 750 طن إلى 3 آلاف طن غاز يوميا، لافتا أن الكمية متوفر منذ شهر فبراير وانه حدث نقص نتيجة للعطل في نقل الخام والذى تمت صيانته، مؤكدا أن الكميات تنتج يوميا من مصفاة الخرطوم، وأنه يتم سد النقص من الاستيراد الخارجي منوها الى ان حوجة البلاد حسب الكميات المذكورة تترواح من 4 إلى 5 بواخر من الجازولين فى الشهر وباخرة للبنزين تكفي لـ 3 أسابيع وكذلك 4 بواخر من الغاز (ال بي جي) .

وأكد ابو الجوخ أن الفترة الماضية كان الاعتماد على انتاج المصفاة فقط ومع اعلان الحظر كان المفترض ان يكون حظرا كاملا وبالتالي تم تحديد 9 محطات فقط لطارئ الكوادر الطبية بالاضافة لـ 3 محطات لشاحنات القمح و3 محطات للزراعة، مشيرا إلى زيادة عدد المحطات إلى 60 محطة وأن لدينا 100 محطة عاملة بولاية الخرطوم منها 22 محطة مدعومة للكوادر الطبية وللزراعة والناقلات للسلع الاستراتيجية ومحطتين لبرنامج سلعتي لتزويد الناقلات.