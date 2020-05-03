اصيب الفنان ابو عركي البخيت بداء الكورونا و تم وضعه في الحجر الصحي لاتباع الإرشادات الصحية الخاصة بالفيروس. وتاتي اصابته بحسب صحيفة السوداني، نتيجة لمخالطته ابنته الطبيبة سماهر التي أصيبت بالمرض مؤخرا، من جانبه طمان الفنان ابو عركي البخيت الجميع بأنه بخير وروح معنوية عالية و انه علي قدر التحدي. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مخالطة ابنته المصابة… اصابة الفنان ابو عركي البخيت بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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