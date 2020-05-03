التاريخ: 03-مايو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة اكدت ولاية الخرطوم حرصها على تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم حيث التزمت وزارة الصناعة والتجارة بالولاية بتوزيع سكر مدعوم زنة 10 كيلو بمبلغ 530 جنية مقارنة بحوالى 800 جنية بالمحال التجارية على الاحياء بمحليات الولاية السبع. Advertisements وقالت الاستاذة ام سلمة عبد الماجد احمد نائب مدير ادارة الامن الغذائى بولاية الخرطوم بحسب سونا، ان التوزيع بتلك المحليات للسكر ستتبعه سلع استراتيجية اخرى باسعار مناسبة, وذكرت ان عمليات توزيع السكر المدعوم ستسمر اليوم لمحلية جبل والياء وغد الاثنين لشرق النيل. وابانت ان محلية امدرمان استلمت مساء امس (9100) جوال زنة (50) كيلو بجانب (1800) جوال تم تسليمها سابقا باجمالي 10 الاف و900 جوال زنة 50 كيلو. واشارت للجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ولجان التغيير والخدمات بالأحياء. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تؤكد حرصها على تخفيف العبء لمواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.