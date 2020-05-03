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الأحد 3 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وجه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، التحية للصحفيين والاعلامين الشرفاء في بلاده بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما هنأهم لاحتفاء المجتمع الدولي بهذا اليوم، وكتب عبد الله حمدوك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تحية خالصة في هذا اليوم للصحافيين والإعلاميين الشرفاء في بلادنا فالصحافة مسؤولية والقلم سلاح يجب أن يكون في خندق الحقيقة على الدوام".
وأضاف "حمدوك" في رسالته للتهنئة باليوم العالمي لحرية الصحافة، قائلا: "يحق لنا أن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ولهذا اليوم معنىً خاص لدينا في أفريقيا لارتباطه بإعلان ويندهوك التاريخي بناميبيا في ٣ مايو ١٩٩١، ونتعهد في عهد الثورة والتغيير أن تتقدم بلادنا أكثر في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، فالتقدم الحالي يمثل نجاحاً ولكنه ليس مبلغ طموحنا".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من رئيس الوزراء بشأن حرية الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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