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الأحد 3 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشفت وسائل إعلام محلية سودانية، اليوم الأحد، إصابة وزير الدولة للبنية التحتية بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت وسائل الإعلام، أن هاشم محمد بن عوف هو أول مسؤول سوداني يصاب بفيروس كورونا (كوفيد) 19، وسجلت، السودان أمس السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة السودانية ليصل العدد العام للمصابين إلى 592 حالة تتضمن 41 حالة وفاة.
وفي وقت سابق وصف وزير الصحة السودانى، الأوضاع في بلاده بخصوص وباء كورونا بأنه مزعج، موضحًا أن السودان دخل مرحلة الخطر، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن العدد الكلى لمصابي كورونا منذ 12 مارس وحتى الآن بلغ 375 منها 28 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على أول مسئول يصاب بكورونا في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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