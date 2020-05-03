خلو ولاية البحر الاحمر من حالات الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الاحمر، عن خلو الولاية من فايروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي الثاني سلامة حالة الاشتباة وحالة الإصابة المسجلة ببورتسودان التي جاءت سلبية للحالتين.
و قالت بحسب صحيفة السوداني، إن النتائج تؤكد خلو ولاية البحر الاحمر من فايروس كوفيد ١٩ وشفاء الحالة المؤكدة التي سبق الاعلان عنها موخرًا بعد فحص النتيجة الاولي، موضحة أنه تم نقل المريض للعزل المنزلي لحين أخذ العينة الثالثة والأخيرة بعد 48 ساعة حسب البرتوكول ليتم التأكيد على الشفاء التام.
وكانت قد أكدت الوزارة خلال اجتماع اللجنة الفنية للطوارى لمجابهة كوفيد ١٩ بوزارة الصحة مساء امس السبت، على الاستمرار في تشديد عمليات الاجراءات للمحافظة علي خلو الولاية من اي فايروس الكورونا، والعمل علي مراقبة مداخل الولاية علي المعابر الحدودية ومعابر الولايات.
وأشارت مدير عام قطاع الصحة بأنه سوف تتم عدد من الزيارات الميدانية للمعابر ومداخل الولاية بالمحليات المختلفة للمزيد من المتابعة.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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