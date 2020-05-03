إصابة أول مسؤول بالحكومة الانتقالية بفيروس كورونا

التاريخ: 03-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أفادت مصادر صحفية، فجر الأحد، بإصابة وزير الدولة بالبنى التحتية بفيروس كورونا المستجد . Advertisements وأكدت المصادر بحسب قناة العربية، أن هاشم محمد بن عوف هو أول مسؤول سوداني يصاب بفيروس كورونا (كوفيد) 19. وسجلت، السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة السودانية. ليصل العدد العام للمصابين إلى 592 حالة تتضمن 41 حالة وفاة. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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