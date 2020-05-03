كشفت متابعات دقيقة ان قوات من الدعم السريع نجحت في احباط محاولة لتهريب هارون من مستشفى الشرطة حيث استغلت قيادات سياسية انشغال الدولة بجائحة كورونا واغلاق بعض المستشفيات واخلاء الشارع من المارة فضلا عن اخلاء جناح خاص بهارون بسبب اصابته بكورونا .
وبحسب صحيفة صوت الأمة لم تكن تلك المرة الاولي لتهريب احد مسئولي النظام السابق وسبقه محاولة تهريب علي عثمان.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع يحبط محاولة لتهريب هارون من مستشفى الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.