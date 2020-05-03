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الدعم السريع يحبط محاولة لتهريب هارون من مستشفى الشرطة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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كشفت متابعات دقيقة ان قوات من الدعم السريع نجحت في احباط محاولة لتهريب هارون من مستشفى الشرطة حيث استغلت قيادات سياسية انشغال الدولة بجائحة واغلاق بعض المستشفيات واخلاء الشارع من المارة فضلا عن اخلاء جناح خاص بهارون بسبب اصابته بكورونا .

 

وبحسب صحيفة صوت الأمة لم تكن تلك المرة الاولي لتهريب احد مسئولي النظام السابق وسبقه محاولة تهريب علي عثمان.

الخرطوم: أخبار الخليج 365

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