قرار بتصنيع معدات الوقاية من كورونا محليا

قال وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إبراهيم البدوي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي توتير اليوم. ( إجتمعت ظهر اليوم مع طاقم من وزارة الصحة الإتحادية بقيادة الدكتورة سارة عبد العظيم وكيل وزارة الصحة الإتحادية، ودكتور عفاف النحاس مديرة الإمدادات الطبية، إضافة إلى نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية وفريق من مكتب رئيس الوزراء ، وقال بحسب صحيفة صوت الأمة: حددنا ‏في الإجتماع أولويات تمويل إحتياجات السودان من الدواء ولاسيّما الأدوية الخاصة بمجابهة جائحة ⁧‫(كورونا) وقررنا مزيداً من التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الصحة الإتحادية وهيئة التصنيع الحربي لإستئناف تصنيع معدات الوقاية الشخصية محلياً ، وذلك لتوفير الحماية الكاملة لخط دفاعنا الأول جيشنا_الأبيض‬ ، ولتوفير العملات الصعبة). الخرطوم: أخبار الخليج 365

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