اتجاه لنقل معتقلي كوبر (والمخلوع) للجناح الخاص بمستشفى الشرطة..!

أفادت متابعات بأن المعتقل أحمد هارون لازال يرقد بالجناح الخاص بمجمع اللواء عمر ساوي بمستشفى الشرطة، و قد تم إغلاق الطابق الثالث إغلاقاً كاملاَ بما فيه غرف العمليات و أجنحة العناية المكثفة بكل ملحقاتها.. في الوقت الذي توجد فيه ندرة، وتكاد تكون مُنعدمة آسرة للعناية المكثفة بالخرطوم.

و أشارت مصادر بحسب صحيفة صوت الأمة،بأن المعتقل أحمد هارون لا يتلقى أي نوع من انواع العلاج، و يتمتع بصحة جيدة.. حيث تقوم أسرته ( إبنه و بنته ) بزيارته بشكل دوري،وأن الوجبات الغذائية تاتيه من المنزل مباشرة .الجدير بالذكر أن هنالك إرهاصات وتوقعات تشير إلى انه ربما يتم تحويل جميع قيادات المؤتمر الوطني (المحلول) المعتقلة بسجن كوبر، بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى مجمع اللواء عمر ساوي .من جانب آخر، أفاد مصدر أنه سوف يتم التحقيق مع الرائد شرطة سيستر ( م. م)،والتي بثت تسجيلا، هاجمت فيه قيادات الشرطة، على خلفية إدعائها سوء معاملة الطاقم الطبي المشرف على المعتقل أحمد هارون.

الخرطوم: أخبار الخليج 365