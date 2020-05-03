تجمع المهنيين: بطء القصاص لدماء الشهداء خنجراً في خاصرة الثورة

شدد تجمع المهنيين السودانيين على ان غياب العدالة وبطء القصاص العادل لدماء الشهداء يظل خنجراً في خاصرة الثورة، وجدد تمسكه بالقصاص للشهداء ووصفه بالواجب المقدس الذي لن يحيد عنه.

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وقال التجمع بمناسبة الذكرى الاولى لمجزرة الثامن من رمضان الذي صادف يوم أمس بحسب صحيفة الجريدة: في هذا التوقيت من العام الماضي ارتقت أرواح شهداء مجزرة الثامن من رمضان الذين قتلوا غدراً وهم يدافعون بلا هوادة عن المتاريس التي شيدوها في شارع النيل دفاعاً عن اعتصامنا الباسل، ضاربين أروع الأمثال في البذل والتضحية والفداء.

وحيا التجمع شهداء المتاريس وأردف “سلاماً على الشهيد الذي ارتقى منتصراً تحت المتاريس” وقال: ستظل تضحياتهم العظيمة في سبيل تحقيق أهداف ثورتنا المجيدة نبراسا يهتدي به الثوار وبوصلة تحرك الثورة حتى تصل إلى غاياتها.

الخرطوم: أخبار الخليج 365