العاملون بمصنع JTI يستنكرون مواصلة العمل ويعلنون الاضراب

التاريخ: 03-مايو-2020
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استنكر العاملون بمصنع JTI (حجار سابقاً ) اصرار ادارة المصنع على العمل فى ظل الظروف الصحية التي تعيشها البلاد، وفي الاثناء قررت اللجنه التسييرية لنقابة العاملين الاضراب عن العمل إلى حين اشعار أخر وأرجعت ذلك لظهور حالات اشتباه بكورونا وسط العاملين بالمصنع.
وأوضحت مصادر فضلت حجب إسمها في تصريحها بحسب صحيفة الجريدة أمس، أن ادارة المصنع الذي يعمل في مجال التبغ والسجائر بالمنطقة الصناعية بحري تعمدت تشغيله بالرغم من تطورات انتشار الكورونا بالبلاد ، وكشفت المصادر أن الدولة سمحت للمصنع بالعمل ومنحته التصاريح المرورية باعتباره أحد مصانع المواد الغذائية.
ونوهت المصادر لتغير نظام الورديات من 3 ورديات الى 2 تمتد لــــ 12 ساعة ما أدى لاعتراض بعض العمال فتم فصلهم .
وأشارت المصادر إلى أن ادارة المصنع منحت الموظفين (لابتوبات) لمزاولة العمل من منازلهم والإبقاء على قسم الإنتاج بكامل قوته البالغة حوالى ٥٠٠ عامل، وذكرت تم التحايل على قرار الدولة بمنح من هم فوق الخمسين اجازات مدفوعة الأجر بتعيين عمال يومية بعدد كبير.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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