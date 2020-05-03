أزمة الدواء .. غلاء فاحش وندرة مقلقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الازمات الصعبة التى ظلت تشكل ضغطا كبيرا على الناس وتتسبب لهم فى متاعب لاقبل لهم بها أزمة الدواء ، فعلاوة على الغلاء الفاحش الذى طال كل الاحتياجات بلا استثناء ومن بينها بالطبع الدواء ، علاوة عليه هناك النقص الحاد الذى يعانى منه هذا القطاع ويكاد يكون السمة البارزة فى هذا الجانب مما يفاقم من مشاكل الناس ويزيد من المعاناة ويبث الرعب فى نفوس الجميع (مستخدمو الدواء ومنتجوه وموردوه وبائعوه) فليس أصعب من انقطاع الأدوية المنقذة للحياة وان يظل المرضى فى حالة بحث دائم عن توفير الجرعة الثابتة والهم يعتريهم كل ماوجدوا جرعتهم ان لايجدوها عندما يأتوا لطلبها المرة القادمة ، خاصة تلك الأدوية التى لايتحمل غيابها من السوق لحظة واحدة ، وبكل آسف تنشط مع الغلاء والندرة تجارة الازمات فيثرى البعض على حساب أنات المكلومين والجرحى وبكاء اهاليهم وهم يرون اعزاءهم يعانون ولايجدون الدواء .

التقارير الصحفية تصور وضعا قاتما شديد الصعوبة يمر به قطاع الدواء وتدق ناقوس الخطر من مشكلة مركبة يعانى منها هذا القطاع الحيوى الذى لايتحمل المضاربة والوسطاء وممارسات ضعاف النفوس الذين لايهمهم سوى جنى الارباح ولو كان ذلك على حساب المرضى وشفائهم وتعافيهم .

نقرأ فى الأخبار الفقرات التالية ممايتعلق بغلاء وندرة العلاج مما يشكل عبئا كبيرا على الناس.

يقول الخبر :

ظلت أسعار الأدوية في تصاعد مستمر حتى باتت تشكل هاجسا يؤرق المضاجع ووصل درجة الفوضى والمبالغة في الأسعار التي فاقت تحمل البعض، فالزيادات في أسعار الدواء تجاوزت 200% في بعض انواع الأدوية وعدم توفر أدوية بديلة لها.

ويشتكى البعض من وفرة كماليات لامعنى لها كمستحضرات التجميل وبعض الأدوية الغير مهمة وفى نفس الوقت هناك شبه انعدام لبعض الأدوية المنقذة للحياة وانعدام تام لبعضها مما يزيد من معاناة الناس.

البعض يتساءلون عن سبب هذا الوضع الحرج فى وقت تتبادل فيه بعض الجهات الرسمية الاتهامات فيما بينها بالتسبب في ارتفاع أسعار الدواء وندرته، فهناك من يرجع ذلك الى انعدام الرقابة والضبط في السوق ، واخرون يعزون تفاقم الازمة الى عوامل خفية أدت الى هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار بهذا الشكل الجنوني وانعدام الأدوية المنقذة للحياة جعل السيد مدير الامدادات الطبية السابق دكتور بابكر عبدالسلام، يقول إن الاشكالية الحقيقة تكمن في عدم توفر الدولار وليست في القطاعات ، والحل الأمثل هو فتح باب التسجيل على مصراعيه، فضلا عن مجابهة التحديات عبر خطط مدروسة فيما يخص الاستيراد والتصنيع وعدم وجود مصانع كافية للأدوية زاد من تفاقم الاوضاع، واضاف قائلاً: ولو استمر الحال بهذه الطريقة البلاد ستعاني كثيرا من ارتفاع أسعار الأدوية.