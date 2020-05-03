مناوي: مفاوضات عملية السلام بجوبا تعتريها عقبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية أن عملية السلام التي تجرى مفاوضاتها حاليا بعاصمة جنوب السودان جوبا ‏تعتريها عقبات.

وقال مناوي لـ(اليوم التالي) إن التفاوض عن بعد بسبب طوارئ كورونا يعقد العملية أكثر، مبينا أن هنالك قضايا أساسية في ملفات مهمة لم تحسم بعد.

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وأضاف مناوي أنه لم يسمع باتفاق الحكومة مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار عن الاحتفاظ بجيش الحركة خمس سنوات – وفق ملف الترتيبات الأمنية- بينهما، ‏وعن مطالبهم في مسار دارفور في هذا الملف قال لم نصل لتفاوض على ملف الترتيبات الأمنية،ومازالنا نفاوض في ملفات مختلفة، وسخر مناوي من حديث حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بأن التفاوض في جوبا لن يفضي إلى شئ، وأن الحركات المفاوضة في جوبا ليس لها ثقل على الأرض، قائلا هذا الحديث لو خرج من حركة عبدا الواحد فهذا حديث يخصهم هم ولا تعليق عليه.

في الوقت نفسه أوضح مناوي أنه ‏لأول مرة بعد إجتماعات العين السخنة تلتئم إجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية في مدينة جوبا أمس (الجمعة)، وقال تتصدر هذه الإجتماعات القضايا الهيكلية وتقييم رؤية إعادة هيكلة الدولة أجندة الإجتماعات، مضيفا أن الجبهة الثورية تجتمع لقضايا داخلية في هذا اللقاء، لتقييم اداء الرئاسي وإعادة هيكلتها ووضع بعض اللمسات من أجل مواكبة المرحلة.

اليوم التالي