شمال دارفور.. توقف مفاجئ للعمل بخزان قولو والعطش يهدد الولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفاجأ مواطنو ولاية شمال دارفور بتوقف الشركة العاملة في صيانة خزان قولو مصدر مياه الفاشر عن العمل واختفاء القلابات والوابورات من ساحة الخزان.

وأفاد سكان محليين (الانتباهة أون لاين) أن العمل توقف منذ فترة وتضاربت الأخبار أن الأسباب تعود إلى أزمة الوقود وأرجع آخرون التوقف لأسباب مالية. وكان والي الولاية قد زار مصادر المياه ووعد المواطنين بحل أزمة العطش التي تعانى منها قطاعات واسعة بالولاية، حيث يصل برميل المياه في أطراف مدينة الفاشر إلى مائة وأربعون جنيه. في الأثناء انتقد المزارعين الشركة المنفذة للصيانة بردم التراب في المزارع وقفل الوادي القادم من الغرب ناحية حلة آدم كرامة. وقال المواطن إبراهيم يحيى (للانتباهة أون لاين) أن التراب تسبب في فقدان الكثير من الناس لمزارعهم ويعيق إنسياب مياه الوادي.

ووقف فريق (الانتباهة أون لاين) ميدانيا على أعمال الحفر ولم يجد حتى خفير في الموقع وغطت الحشائش الكثيفة والطمي الذى بلغ أربعة أمتار الأراضي، وهو فوق إمكانيات الشركة المنفذة والخريف على الأبواب.