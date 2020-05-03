شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أنس عمر عن رفضهم القاطع لدخول قوات أممية بصفة جديدة. وأشاد بقوات الدعم السريع وقوات هيئة العمليات، وثمن مجاهداتهم وتضحياتهم. وقال أنس في بث مباشر يوم السبت: (سنناهض أي تدخل أجنبي فى البلاد. هذه الأرض ستكون مقبرة لأي غزاة كما كانت مقبرة لغردون وامثاله من الغزاة). وشن أنس هجوما عنيفا على وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ووصفه بالفراشة. وقال كان يتنقل في عهد الإنقاذ بين القنوات الفضائية كما تتنقل الفراشة والآن يقوم بإغلاقها. قال عمر: (أعود وأكرر الطلقة أغلى من أي متمرد يقاتل القوات المسلحة). وتساءل: (هو المتمرد دا لما جاء يقاتل الجيش في الجنوب أو دارفور أو النيل الأزرق أو أي مكان أخرج شايل ليهم شوكولاتة)؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر انس عمر: أعود وأكرر الطلقة أغلى من المتمرد في دارفور والجنوب والنيل الازرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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