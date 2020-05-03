الدعم السريع يحبط محاولة لتهريب أحمد هارون من مستشفى الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر صحفية بأن قوات الدعم السريع أحبطت محاولة تهريب القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون من مستشفى الشرطة.

وقالت مصادر بحسب “سودان فيرست” أن هارون أُدخل لمستشفى الشرطة جراء اصابته بـ(كورونا)، ومن هناك بدأ محاولة الهروب عبر جناح (عمر ساوي)، وأحبطتها قوات الدعم السريع في اللحظة المناسبة .

وفي وقت سابق جزم طبيب، على صفحته بـ(فيس بوك) أنه عاين نتيجة تحليل فايروس (كورونا) لأحمد هارون، وكانت النتيجة سلبية .

وكان الصحفي منعم سليمان نشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، يوم امس قائلًا : “أفادنا مصدر طبي ان مجرم الحرب “أحمد هارون” قد تم نقله إلى عنبر النساء والولادة بمستشفى الشرطه بدلا عن إدخاله الي الحجر، وعندما اعترض الاطباء على ذلك لما فيه من خطورة أجابهم أحد أفراد ادارة المستشفى انه لا توجد خطورة لأن هارون غير مصاب بفيروس كورونا وإنما يريد فقط الهروب من الوجود داخل سجن كوبر!”.

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وأضاف سليمان :”اذا كان أحمد هارون مريضا فيجب عزله واذا لم يكن مريضا فمن العار ان تتواطا إدارة مستشفى في تغطيه تحايل مجرم حرب وفي الحالتين فإن إدارة المستشفى غير مؤهله للاستمرار في مهامها الاداريه”.

وتابع قائلًا :” الى متي يستمر الكيزان في الاستهزاء بالثورة؟! والي متى يستمر ضعف سلطاتنا الانتقالية المغري بالاستهزاء؟! والي متى ينجح مخطط الكيزان بشل الدولة بعناصر الصف الثاني التي تسللت في غفلة من الثوار الي مفاصل رئيسية لا تطالها حتى لجنة تفكيك التمكين؟!”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، إن سلطات سجن كوبر، أخطرت أحمد هارون أن نتيجته الطبية الأخيرة لفحص فيروس كورونا جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه.