هكذا كان رد وزيرة الخارجية عن لقاء البرهان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحفظت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله ان الرد على اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي مطلع فبراير الماضي.

وجاء رد وزيرة الخارجية مفاجئا على اللقاء، وفي ردها على سؤال مقدم برنامج حوار البناء الوطني عبر تلفزيون السودان الرسمي ليل السبت قالت اسماء أنه لا تعليق لديها عن اللقاء وزادت في ردها لمقدم البرنامج لقمان احمد الذي توجه لها بسؤال عن اللقاء بوصفها وزيرة الخارجية “اسأل رئيس مجلس السيادة ثم ضحكت وأردفت لا علم لي.

Advertisements

وقالت وزيرة الخارجية ان السودان عليه التزامات كثيرة خارجية بعد أن دفع تعويضات المتضررين في المدمرة كول عليه التزامات تجاه المصريين من سفارات في شرق أفريقيا وأشارت إلى أن خطوات رفع السو دان من قائمة الإرهاب مستمرة ولكن مرتبطة بهذه الالتزامات وغيرها من المطويات.

واقرت الوزير بقصور في التواصل مع وسائل الإعلام وتمليك المعلومات ما يجري داخل وزارة الخارجية.. وتعهدت بتنظيم لقاء أسبوعي أو مرتين في الاسبوع بعد انتهاء جائحة كورونا.

<