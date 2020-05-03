هكذا كان رد وزيرة الخارجية عن لقاء البرهان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تحفظت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله ان الرد على اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي مطلع فبراير الماضي.
وجاء رد وزيرة الخارجية مفاجئا على اللقاء، وفي ردها على سؤال مقدم برنامج حوار البناء الوطني عبر تلفزيون السودان الرسمي ليل السبت قالت اسماء أنه لا تعليق لديها عن اللقاء وزادت في ردها لمقدم البرنامج لقمان احمد الذي توجه لها بسؤال عن اللقاء بوصفها وزيرة الخارجية “اسأل رئيس مجلس السيادة ثم ضحكت وأردفت لا علم لي.
وقالت وزيرة الخارجية ان السودان عليه التزامات كثيرة خارجية بعد أن دفع تعويضات المتضررين في المدمرة كول عليه التزامات تجاه المصريين من سفارات في شرق أفريقيا وأشارت إلى أن خطوات رفع السو دان من قائمة الإرهاب مستمرة ولكن مرتبطة بهذه الالتزامات وغيرها من المطويات.
واقرت الوزير بقصور في التواصل مع وسائل الإعلام وتمليك المعلومات ما يجري داخل وزارة الخارجية.. وتعهدت بتنظيم لقاء أسبوعي أو مرتين في الاسبوع بعد انتهاء جائحة كورونا.
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