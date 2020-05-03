عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 3 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تجمع المهنيين: بطء القصاص لدماء الشهداء خنجراً في خاصرة الثورة

الأمة والسوداني: والي الخرطوم كلف مدراء (تنفيذيين) للمحليات ينتمون للوطني المخلوع

البرير: الأمة مع تشكيل مفوضية للفساد وأسرتي تعمل بـ(البزنس) 120 عاماً

مزارعون بمشروع الجزيرة يشكون تماطل البنك الزراعي دفع استحقاقاتهم

العاملون بمصنع JTI يستنكرون مواصلة العمل ويعلنون الاضراب

“23” مليون دولار من أمريكا للسودان لمواجهة”كورونا”

لجنة الطوارئ الصحية: السلطات الأمنية شرعت في معاقبة مخالفي الحظر

تكليف مديرين للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات

الشرطة الأمنية تضبط كميات من الوقود المهرب بالقضارف ونيالا

إغلاق المعابر والأسواق بشمال كردفان ومنع التجمعات

التيار

الدعم السريع يحبط محاولة تهريب أحمد هارون من مستشفى الشرطة

الخرطوم تعلن عن تشديد في الاجراءات الاحترازية لكورونا

مبادرات لتجهيز غرف عزل برفاعة.. وشركة دال لمستشفيات ولاية الجزيرة

غرفة عمليات رئاسة ولاية الخرطوم : إنفراج في الخبز بالتزامن مع تشديد إجراءات الحظر

أخبار اليوم

لجنة الطوارئ بولاية الخرطوم تدفع بقوات إضافية لتشديد تطبيق الحظر

الهيئة العربية للبث الفضائي تطلق حملة ” لنتحدى كورونا ”

ياسر عرمان يكتب : تموت الثورة…حينما تموت قضية المواطنة بلا تمييز

مبادرة من تحالف قوى الخلاص الوطني لمجلس السيادة

مواطنو بحري : لم نتسلم من الزكاة لا كرتونة ولا مال

الوطن

الاعلان عن ٥٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٥ وفيات

الحكومة الشروع في معاقبة مخالفي الحظر التجول بصرامة

المؤتمر الشعبي يحذر من تدخل عسكري للأمم المتحدة ويعلن مقاومته

قافلة شاملة من الدعم السريع بولاية النيل الأزرق

ضبط وقود مهرب بالبطانة

الخرطوم تعلن عن تجهيز مستشفيات وتخصيصها للعزل الصحي

وزارة الصناعة تدشن برنامج من المنتج إلى المستهلك

السوداني

اغلاق ولاية شمال كردفان ومنع حركة المرور بين محلياتها

الخارجية : نبحث سبل دعم المواطنين العالقين بدول العالم

تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى

تصدير 75 الف رأس من الضأن الحي للسعودية

قالت لن انهزم.. المذيعة مي خالد تعلن إصابتها بالكورونا…

الحكومة تؤكد خسارة طواقم طبية بسبب إخفاء مصابين بكورونا لحالتهم وأعراضهم

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السوداني الدولية

حركة عبد الواحد تفصل معتز حسين إسحق أحد أعضائها

قرارات إضافية لمنع خروقات حظر التجوال الصحي

إغلاق سوق مايرنو

مدير الوبائيات يتوقّع تمدید فترة الحظر الصحي

اليوم التالي

مناوي لـ( اليوم التالي): عملية السلام تعتريها عقبات مع طوارئ كورونا وهناك قضايا مهمة لم تحسم بعد

مطار الملك عبد العزيز يستقبل المواطنين العالقين من السودان للسعودية تنفيذاً لبرنامج (العودة)

59 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

د. معاوية دفع الله يكتب.. مواطنو الأزهري يرسلون نداء استغاثة لآلية درء الأزمات الاقتصادية

نشر “1365” شرطياً باشراف “200” ضابط في “200” إرتكاز لمنع خروقات حظر التجوال الصحي

آخر لحظة

الحكومة تكشف معلومات جديدة بشأن البعثة الاممية

اجلاء (225) سعودي عالق بالخرطوم

والي الجزيرة وعي المواطن يمثل خط الدفاع الاول بخطورة كورونا

أجهزة ومعدات طبية من هيئة التأمين لمجابهة كورونا

الحكومة تبحث سبل دعم العالقين بالخارج

الانتباهه

مجلس الوزراء يكشف عن مخطط لرموز من النظام البائد

بيان تحذيري من الشرطة

أنس عمر: السودان مقبرة الغزاة ووزير الإعلام كالفراشة!

مركز الملك سلمان ينفذ أضخم مشروع سلال رمضانية بالبحر الأحمر

توقف مفاجئ للعمل بخزان قولو والعطش يهدد شمال دارفور

تفاصيل جديدة عن مرض عبد الله البشير

سونا

في الذكرى الأولى لشهداء رمضان فيصل يحيي شهداء المتاريس

ابوالجوخ: موقف مطمئن للوقود ووصول بواخر للجازولين والبنزين والغاز

59 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات

الخارجية : بحث سبل دعم المواطنين العالقين بدول العالم

قوات الدعم السريع تسير قافلة متكاملة لولاية النيل الأزرق

ولاية الخرطوم:التشدد في الاجراءات الاحترازية لمواجهة تزايد الاصابة بكورونا

أجهزة ومعدات طبية لمجابهة كورونا من التأمين الصحي بولاية الخرطوم

لجنة الطوارئ الصحية: السلطات الأمنية شرعت في معاقبة مخالفي الحظر

تكليف مديرين للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات

مايو الحالي تطبيق هيكل الأجور الراتبي بشرق دارفور

دعوة لتنفيذ التمويل العقارى لمشروعات الاسكان بالخرطوم

تعزيز الصحة بكرري تعقم رئاسة المحلية وعدد من المرافق

الشمالية: انشاء غرف طوارئ لتوزيع المواد البترولية والدقيق بالمحليات

القضارف: تنفيذ طرق حدودية لربط مناطق الانتاج الزراعي

شرطة ولاية كسلا تضبط مخزناً ممتلئً بانابيب الغاز