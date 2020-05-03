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الإعلامية الشاعرة د. آمنة نوري تعلن شفاءها من “كورونا” وتعرض تجربتها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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أعلنت الإعلامية و الشاعرة السودانية د. آمنة نوري، عن شفائها من الإصابة بفيروس “”، وعرض تجربتها مع الوباء بقناة سودانية.

وقالت “نوري” على حسابها ب “فيسبوك” بحسب صحيفة السوداني، مساء الأحد ” تجربتي في التعافي من كورونا، غداً على الهواء مباشرة بفقرة اسكايب، بقناة سودانية 24″.

 

يذكر أن “آمنة احمد عثمان نوري” هي ابنة كرمة البلد، بالولاية الشمالية، تخرجت في كلية الطب و الجراحة، ثم درست تخصص طب الاسرة بجامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا، ودراسات عليا.

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عملت بالإذاعة ثم قناة النيل الأزرق، تعرف نفسها بأنها طبيبة، شاعرة، مذيعة، صحفية، و قاصة، لها العديد من القصائد وديوان في الشعر.

الخرطوم: أخبار الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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