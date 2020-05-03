الإعلامية الشاعرة د. آمنة نوري تعلن شفاءها من “كورونا” وتعرض تجربتها

أعلنت الإعلامية و الشاعرة السودانية د. آمنة نوري، عن شفائها من الإصابة بفيروس “كورونا”، وعرض تجربتها مع الوباء بقناة سودانية.

وقالت “نوري” على حسابها ب “فيسبوك” بحسب صحيفة السوداني، مساء الأحد ” تجربتي في التعافي من كورونا، غداً على الهواء مباشرة بفقرة اسكايب، بقناة سودانية 24″.

يذكر أن “آمنة احمد عثمان نوري” هي ابنة كرمة البلد، بالولاية الشمالية، تخرجت في كلية الطب و الجراحة، ثم درست تخصص طب الاسرة بجامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا، ودراسات عليا.

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عملت بالإذاعة الرياضية ثم قناة النيل الأزرق، تعرف نفسها بأنها طبيبة، شاعرة، مذيعة، صحفية، و قاصة، لها العديد من القصائد وديوان في الشعر.

الخرطوم: أخبار الخليج 365