حركة عبد الواحد نور تفصل أحد أعضائها

أعلنت حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، عن فصل أحد أعضائها “معتز حسين إسحق”، دون أن تذكر أسباب الفصل.

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وأصدر القرار بحسب صحيفة السوداني الدولية، نائب رئيس الحركة اللواء عبد الله حران آدم وفق الصلاحيات المفوضة له من رئيس الحركة، ووجه القرار، العضوية وقطاعات الحركة وكافة الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.

الخرطوم: أخبار الخليج 365