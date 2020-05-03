مدير الوبائيات يتوقّع صدور هذا القرار حول حظر التجوال في السودان

التاريخ: 03-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توقع مدیر ادارة الوباٸیات بوزارة الصحة الاتحادیة دکتور بابکر المقبول تمدید الحظر الکلي بولایة الخرطوم بعد انقضاء الفترة المعلنة. Advertisements وقال بحسب السوداني الدولیة: “حسب الوضع الصحي الذي هو في فترة الانتشار والتصاعد الآن، اتوقع ان تمدد السلطات فترة الحظر مرة اخری بعد انتهاء الفترة المعلنة ما لم تحصل ظروف اخری تستدعي رفع الحظر”، ونوه المقبول الی أن الوضع الصحي الآن “في الحالة المرضیة التي تولد أکثر من حالة، بعدها ندخل في مرحلة الحالة المرضیة التي تولد حالة واحدة وبعدها مرحلة الانحسار”. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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