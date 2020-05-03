سيدة أعمال تدعم مشاريع الشباب

عقدت لجان خدمات حلة حمد والشعبية شمال ببحري اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة سيدة الأعمال رباب ابوجديري احدى كبار الداعمات للتعاونيات ومشاريع تشغيل الشباب. واطلعت لجنة الشعبية شمال بحسب صحيفة السوداني الدولية، على أنشطة حلة حمد في توفير الخبز وغاز الطهي والسكر وأساليب النظافة كما قاموا بزيارة مركز حي حمد للبيع المخفض والذي تتوفر فيه السلع الأساسية بسعر المصنع لسكان الحي.

وثمنت ابو جديري جهد اللجان وأطلقت مبادرة مشاريع إنتاجية للشباب عبر ورشة على شبكة الإنترنت. يذكر ان الاجتماع راعى القواعد الصحية في التباعد الاجتماعي. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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