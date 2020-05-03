دعم مدير مكتب قناة العربية في الخرطوم سعد الدين حسن الى صديقه وزميله محمد عثمان والذي إصيب بفايروس كورونا مساء أمس وكتب علي صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا (منتصب القامة يمشي مرفوع الهامة يمضي… وواصل سعد بحسب صحيفة صوت الأمة: هو أقوى من لؤم وغدر اللعين كورونا… في جسده صبر وجلد الأنقياء الأتفياء وفي روحه الوثابه يقين وتوكل تطوقه محبة الملايين بسيل من دعوات صادقات..ابوحميد بخير ومليان بيكم حب ومناعه ..ستجعل بمشيئة الله الكورونا خاسرة للمعركة..ابو عمر نحن في انتظارك ياحبيب لتملا الاثير بهاءا وصدقا…الاماكن كلها مشتاقه لك…وانت تبرا من الالم. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب قناة العربية في الخرطوم سعد الدين حسن يكتب عن زميله محمد عثمان بعد إصابته بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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