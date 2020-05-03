أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الاحد 3 مايو 2020م

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الدعم السريع يحبط محاولة تهريب أحمد هارون من مستشفى الشرطة

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مناوي لـ( اليوم التالي): عملية السلام تعتريها عقبات مع طوارئ كورونا وهناك قضايا مهمة لم تحسم بعد

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السودان: أنس عمر: السودان مقبرة الغزاة ووزير الإعلام كالفراشة!

الخارجية تبحث سبل دعم المواطنين العالقين بدول العالم

تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى

السودان: خطوة لافتة من الخارجية تجاه المواطنين العالقين بدول العالم

السودان: ابتهالات أبوعركي البخيت تشعل الأسافير

السودان: أنس عمر: السودان مقبرة الغزاة ووزير الإعلام كالفراشة!

الخارجية تبحث سبل دعم المواطنين العالقين بدول العالم

تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى

السودان: خطوة لافتة من الخارجية تجاه المواطنين العالقين بدول العالم

السودان: ابتهالات أبوعركي البخيت تشعل الأسافير

الخرطوم(أخبار الخليج 365)