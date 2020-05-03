التاريخ: 03-مايو-2020
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السودان: أنس عمر: السودان مقبرة الغزاة ووزير الإعلام كالفراشة!
الخارجية تبحث سبل دعم المواطنين العالقين بدول العالم
تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى
السودان: خطوة لافتة من الخارجية تجاه المواطنين العالقين بدول العالم
السودان: ابتهالات أبوعركي البخيت تشعل الأسافير
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الاحد 3 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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