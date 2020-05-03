توجيه هام من الحكومة للأجهزة الأمنية.. إعرف التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أصدرت الحكومة السودانية توجيهات صارمة لكافة الاجهزة الامنية والشرطية بالتعامل الحاسم مع كل من يخرق اجراءات حظر التجوال المعلنة من قبل الدولة.



وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم (الأحد) بينما تسخر السلطات كل امكانياتها بمواجهة مرض كورونا والدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام المعزول تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم.

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وأضاف البيان أن كل اجهزة الدولة أعلنت حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم، عدا بضع ساعات نهارا للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة.

وأشار البيان أن التعليمات صدرت لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، وعدم السماح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.

وقال البيان إن أمن البلاد و العباد مقدم عند الدولة على كل اعتبار آخر، والمحافظة على صحة المواطنين من أولوياتها، وهي لا تنوي التهاون في ذلك بأي شكل.