عاجل| تحركات مريبة لأتباع "البشير".. وتحذير من الأمن

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الأحد 3 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم الأحد.
كما أوضح أن السلطات أمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم.
هذا وأصدر المجلس التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.
يذكر أن السلطات السودانية، أعلنت في 13 أبريل الماضي، فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.
وفي الرابع والعشرين من مارس الماضي فرضت السلطات حظر تجول جزئيا في جميع مدن البلاد.
هذا وكان السودان قد أعلن في الثالث عشر من مارس الحالي رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.
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