المذيعة السودانية سوزان سليمان تكشف تفاصيل مثيرة عن إصابتها بالكورونا.. كيف اكشفت الفايروس وما هي أعراضه وكيف تقضي يومها؟

أعلنت المذيعة والإعلامية السودانية الشابة سوزان سليمان مساء الخميس عن إصابتها بفايروس كورونا المستجد وذلك عبر تدوينة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها (مساء الخير عليكم الحمد لله انا بخير النتيجه طلعت positive).

وبعد إعلان مذيعة تلفزيون السودان القومي إصابتها ضجت صفحات الإعلاميين السودانيين بالدعوات للمذيعة التي تحظى باحترام وتقدير كل قبيلة الإعلاميين.

وبعد يوم من نشرها التدوينة التي أعلنت من خلالها عن إصابتها كتبت سوزان تدوينة أخرى رصدها محرر أخبار الخليج 365 قالت فيها: (سلام ومحبه

محبات كتيره وكبيره زي التايم لاين انا خوفت علي خوفكم علي.. والله العظيم.. ان شاء الله ربنا ما يحرمني منكم وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم (انتي أقوى من الكورونا) اعفوا لي ما قدرت ارد علي كتير منكم لكن حارجع ليكم زول زول وزوله زوله ..دمتم بخير وصحه وسلامه).

كما كشفت المذيعة اللامعة عن تفاصيل إصابتها وكيف اكتشفت الفايروس وما هي أعراضه وذلك عبر تدوينة جديدة قامت بنشرها صباح السبت على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتبت وفقاً لما نقل محرر أخبار الخليج 365:

(سلام ومحبه الحمدلله امسيت بخير زي ما عارفين مافي علاج لي كورونا.. وانا بدت معاي قبل شهر رمضان بثلاثه ايام كرشح يشبه النزله العاديه). Advertisements وتابعت سوزان التي وجدت تعاطفاً كبيراً: (ومن ثم فقدان لحاسه الشم والتذوق.. صمت اليوم الاول عادي بس جفاف وعطش ما طبيعي.. اليوم التاني فطرت كنت مرهقه جدا..اليوم الثالث واصلت الصيام برغم العطش حتي يوم امس بعد النتيجه).

وأضافت بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365: (مديره الوبائيات بوزاره الصحه اتصلت (اعزلي نفسك في المنزل واخدي بندول كل 6 ساعات) يعني حاليا انا عازله نفسي في غرفتي وبرغم الارهاق بقوم بتعقيمه ونظافته واتخاذ كل التدابير اللازمه..بمعني بعقم الأسطح والارضيات وتغيير المفارش (الملايات) ولبس الكمامه طول الوقت والقلفز احيانا في حاله الخروج من الغرفه للضروره). وختمت نجمة التلفزيون القومي تدويتها بالهاشتاق الأشهر في السودان (خليك في البيت).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)