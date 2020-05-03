مجلس الوزراء يصدر بيانا فجر الأحد والجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة وانتشار لقوات الدعم السريع

التاريخ: 03-مايو-2020
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أصدر مجلس الوزراء الانتقالي السوداني فجر الأحد بياناً جاء كما يلي بحسب ما تلقت أخبار الخليج 365 صورة من البيان
(بينما تنشغل بلادنا كلها بمواجهة مرض كورونا وتسخر كل امكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح يوم الأحد ٣ مايو.
لقد أعلنت الدولة بكل أجهزتها حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات نهارا للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية،، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة.
لقد صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، و ألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.
إن أمن البلاد و العباد مقدم عند الدولة على كل اعتبار آخر، والمحافظة على صحة المواطنين من أولوياتها، وهي لا تنوي التهاون في ذلك بأي شكل).
وأشار شهود عيان على فيسبوك أنه تم قفل جميع الطرق المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة وانتشار لقوات الدعم السريع علي امتداد شارع المطار .
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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