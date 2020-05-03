ولاية القضارف تكافح اﻻفات الزراعية استعدادا للموسم الزراعي المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تواصل وزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية بوﻻية القضارف جهودها في مكافحة اﻻفات الزراعية في اطار اﻻستعدادات للموسم الزراعي الجديد .

واكد المهندس جمال عثمان مصطفي مدير اﻻدارة العامة لوقاية النباتات بالوﻻية (لسونا) وضع خطة متكاملة لمكافحة اﻻفات القومية المتمثلة في العنتد والجراد بانواعه المختلفة والكعوك وذبابة الفاكهة، اضافة الي القبورا والطير والفار .

وقال ان حملات مكافحة افة العنتد و ساري الليل انطلقت منذ شهر يناير المنصرم وتتواصل الي مايو الجاري حيث تمت المعالجة المباشرة والضمنية لاكثر من (300 ) موقعا بالوﻻية في مساحة بلغت (13765) هكتارا .

و فيما يتعلق بمكافحة افة الفار اوضح مدير وقاية النباتات بالقضارف اعداد تقديرات تجهيز الطعوم السامة وخلطها وتوزيعها علي المناطق المستهدفة داعيا الي تهيئة بيئة العمل باﻻسراع بعمليات الحصاد وابعاد الحيوانات من المشاريع الزراعية لتمكين فرق المكافحة من توزيع الطعوم دون الحاق اضرار علي اﻻنسان والحيوان .

دعا الي توفير وسائل الحركة المناسبة والمعينات الضرورية في الوقت المناسب بجانب زيادة الدعم المالي والتنسيق لتنفيذ الحمﻻت علي المستويين اﻻتحادي والوﻻئي . المادة السابقة معارض سعودي بارز يفجر مفاجأة كبرى ويكشف تفاصيل ما سيقوم به قريباً المقالة القادمة بروفيسور روسي يكشف “خداع” كوفيد-19 بدون أعراض

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