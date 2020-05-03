مشهد وداع سوداني مُصاب بـ (كورونا) يدهش مواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أدهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مشهد وداع مصاب بفيروس “كورونا” من قبل عائلته وجيرانه بأحد أحياء الخرطوم، أثناء نقله بسيارة إسعاف إلى الحجر الصحي. وأظهر مقطع الفيديو المتداول زحام مجموعة من عائلة المريض وجيرانه خاصة من النساء حول المُصاب عند نقله، كما زفوه بالعويل و النياح وكأنه قد فارق الحياة. ولاقى المقطع انتقاداً من مستخدمي مواقع التواصل لعدم اتباع الاحتياطات الاحترازية في مثل هذه المواقف، مع مراعاة عدم احباط المريض ورفع روحه المعنوية. وبحسب صحيفة السوداني، أشار البعض أن الناس لازالت تتعامل مع هذا الوباء بسجيتهم ومجاملاتهم التي اعتادوا عليها، رافضين أن يتخلوا عنها من أجل سلامتهم وحفاظا على صحتهم وأسرهم. مما يتطلب المزيد من نشر الوعي والإرشاد. يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس (كوفيد_19) في السودان قد ارتفعت إلى (533) حالة، متضمنة (36) وفاة، منذ بداية الوباء، تماثلت منها (46) حالة للشفاء حتى يوم أمس الجمعة، تشكل غالبية الإصابات بولاية الخرطوم.
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