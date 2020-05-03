ينفذ بشكل فوري.. ابن زايد يصدر أوامر عاجلة بزيادة الضغط الإعلامي على المغرب والجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير على “تويتر”، تفاصيل تعليمات عاجلة أصدرها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لاستهداف المغرب والجزائر وزيادة الضغط الإعلامي على البلدين بقضية الصحراء الغربية.

وقال الحساب “بدون ظل”، والذي يعرف نفسه بأنه ضابطاً بالمخابرات الإماراتية: “الشيخ محمد بن زايد يأمر بزيادة الضغط الإعلامي على المغرب والجزائر، وذلك عن طريق تحريك ملف الصحراء الكبرى”.وأضاف بدون ظل، أن ذلك يأتي نكاية في موقفهم الرافض من دعم المشير الليبي خليفة حفتر ومحاولة لضرب النسيج المغاربي.وفي وقت سابق، كشف “بدون ظل” تفاصيل عرض مغري قدمه بن زايد للعاهل المغربي محمد السادس وذلك لحمله على الموافقة على دعم اللواء الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر.وقال “بدون ظل” إن محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغري وإرساء مشاريع للشركات المغربية.

وأضاف الحساب الشهير، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن ذلك سيكون مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر، مبيناً أن ملك المغرب رفض العرض بشكل تام.