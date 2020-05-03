خطط “بن سلمان” في مهبّ الريح .. تقرير كارثي لوكالة “موديز” عن اقتصاد السعودية!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

لكن الوكالة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند “A1″، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة “التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع” ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

وقال الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي.

وأكدت أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية للسعودية .

وتوقعت الوكالة لى المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت موديز إنها تتوقع الآن أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.

وأضافت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي.

وذكرت موديز أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.