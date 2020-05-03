“بينهم 6 دول عربية”.. رسالة عسكرية إيرانية إلى وزراء دفاع ورؤساء أركان المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات إلى وزراء الدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة في دول المنطقة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لنقل خبراتها في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى دول المنطقة.

وأعلن اللواء باقري، في برقياته إلى دول العراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان، “استعداد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل ونقل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كورونا لهذه الدول”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأشار إلى “نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا، منوها إلى الدور الواسع للقوات المسلحة الإيرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير في البلاد وقال، إن “القوات المسلحة الإيرانية على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة”.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كذلك “بأن عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكنه الإسراع بتفشيه وأن يعرّض صحة شعبه للخطر” وقال، إن “أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناجح في السيطرة على هذا الفيروس يمكنه تمهيد السبيل في هذا المجال للشعوب الإسلامية الأخرى والدول الصديقة والشقيقة”.