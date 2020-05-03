الفنان مجذوب اونسة ينعى رئيس رابطة هلال جدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

ياصديقي كنت مفتكرك تعود حسب وعدنا وانه لسه جلساتنا حاتطول المهم ناسك الذين تعشقهم يفتقدونك ويغروك السلام وبقولو ليك ياخ وحشتنا لافطور لا سحور ..

جفت دموع العين

والوضع اصبح كئيب و حزين

كل الاسرة الرياضية مفجوعين

كل الصحاب لفقدك مندهشين

كنت دليلهم وليهم ديمه مُعين

كدى هسه انا انتظرك لمتين

فاكر لما قلت ليك ..

ادي نفسك مساحه للجمال

لان علي روحك حق ..

تقوم إنت تسمعني

( موج ريدك )

برضو تقولي يا الغــــالية قليبك ما تخلي رهيف

وانا الشايلني موج ريدك وما برسـيني عند القيف

مرة يشيلني دنياوات حنينة وعامرة بالافراح

تسري البهجة في جواي واقول الهم نساني وراح

واشوف الدنيا اشراقات مــــــواكب بسرور جايات

واحب الناس عشان حبك وافرش دربي كلو سماح

فجاة الموج يرجعني واضيع في رجة التوهان ..

تبين احزاني تتلون تعذب خاطري انا الانسان ..

لما حزني يملكني ويبكي الشوق ويدوبني ..

اقول يا ريتني ما حبيت والكان بينا يوم ما كان ..

ايه اخرة مطافي معــــاك وين موجك مـوديني

وانا الادمنت ريد ريدك بقيت خايف على سنيني ..

بقيت خايف من المجهول يسد بينا المسافة تطول ..

اعاين بكرة ما القاك ولا القى البيواســــيني ..

..

كسرة : وهسه انا منو البواسيني نسأل الله ان يتقبلك قبولا حسناً

بقدر محبتك للناس وحبهم ليك

ومنو البواسي

صاحبك.الفنان مجذوب اونسه ..