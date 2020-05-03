الخرطوم : إنفراج في الخبز بالتزامن مع تشديد إجراءات الحظر

الخليج 365 : أوضحت التقارير الميدانية لغرفة العمليات برئاسة ولاية الخرطوم ان هناك انفراج في الخبز والغاز بالتزامن مع الاجراءات التي اعلنت امس الاول بتشديد اجراءات الاغلاق والحظر الشامل والدفع بقوات اضافية لتعزيز نقاط الارتكاز وقال عمران بشير صالح مدير الغرفة عقب جولة واسعة في شرق النيل وكرري وبحري والصالحة ان هناك التزام كبير بسحب الَمركبات من المحطات التي تم ايقاف تزويدها بالوقود فيما طالبت احياء جادين بضرورة التدقيق في اختيار عناصر لجان التغيير والخدمات بعض ان انتحلت بعض الجهات صفة هذه اللجان دون اتباع الاجراءات التي حددتها وزارة الحكم الاتحادي لاختيار لجان التغيير والخدمات. المادة السابقة الصين تسخر من تعامل أمريكا مع أزمة الصين تسخر من تعامل أمريكا مع أزمة كورونا بفيلم رسوم متحركة المقالة القادمة الفنان مجذوب اونسة ينعى رئيس رابطة هلال جدة

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