إبتهالات أبوعركي البخيت تشعل الأسافير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشعلت أغنية جديدة للأستاذ أبو عركي البخيت وسائط التواصل الاجتماعي. وظهر أبو عركي وهو يردد أبياتاً شعرية يبتهل فيها إلى الله تعالى لرفع الوباء، حيث قامت إبنته سماهر المصابة بكورونا بنشر المقطع على صفحتها. ويدعو أبو عركي في ابتهالاته الله سبحانه وتعالى اللطف ودفع بلاء فايروس كورونا. وتقول الكلمات:

( نبهتنا

ورجعنا ليك يا ربنا

ألطف بنا ألطف بنا

أدفع عننا هذا البلاء

ولا تحاسبنا بما فعل السفهاء

أدفع عننا هذا البلاء

رحمتك وسعت كل شيئ فأرحمنا

فأنجدنا).

ولقد قام ابوعركي البخيت بالغناء وشاركه في العمل ابنائه حيث أعد الموسيقى بلوفر عركي، والأستديو سماهر عركي، وماسترينق وهندسة صوت محمد عركي. المادة السابقة وفرة وركود في السلع بام درمان المقالة القادمة إيران تنذر أمريكا برد قاس يحمل تداعيات وخيمة على أمن المنطقة

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