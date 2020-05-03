تصدير (75) الف رأس من الضأن الحي للسعودية

الخليج 365 : اكتمل تصدير اكثر من 75 الف رأس من الضأن الحي للسعودية. وشهدت الايام الماضية وصول البواخر (ايمان ، ليلى ، فاطمة ، فرح ) على التوالي الى ميناء جدة وتفريغ شحناتها. وقالت مصادر لـ(السوداني) إن عمليات شحن بواخر لا تزال مستمرة، وفق الجدول المحدد للرحلات. واكد عضو لجنة تسيير شعبة مصدري الماشية الحية، علاء الدين محمد نورالدين، ان حركة الصادر تواصلت، وتم شحن 75 ألف رأس من الضأن الحي.

وقال لـ(السوداني) إن الشحنات تم استلامها من قبل السلطات السعودية، دون مشكلات، مشيرًا الى ان الشعبة تسعى مع المسؤولين في ولاية البحر الأحمر، لحل مشكلة المياه في محجر سواكن

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