فائز السراج يشكر أردوغان على المساعدات التي قدمتها تركيا لليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب السراج عن “الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخرا لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

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