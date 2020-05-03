نجلة أحمد هارون: صحة والدي في تحسن كبير وإصابته حقيقة وليست شائعة

قالت علياء ابنة القيادي بالنظام المخلوع أحمد هارون، إن والدها بخير، مؤكدة أن اصابته بوباء كورونا حقيقة وليست شائعة، وإنه لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى الشرطة.

وقالت علياء في تصريح لـ(صحيفة السوداني): “الحمد لله صحة والدي في تحسن كبير”، وطالبت بإقامة جبريه لوالدها بحجة أن بيئة السجن غير ملائمة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.

Advertisements

يذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر وفاة أحمد هارون.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)