شاهد: أول ظهور لـ(دسيس مان) عقب خروجه من السجن (دكاترة جو كرونا هرب هربا هربا)

أصدرت محكمة الاوسط الخرطوم ، في وقت سابق الحكم على دسيس مان بعد أن قدمته الشرطة بتهمة تهديد أحد أفرادها بالفصل عن الخدمة عقب توقيفه في الطريق العام وسط الخرطوم وأطلقت النيابة سراح (دسيس مان) بالضمان ثم عاودت القبض عليه وقدمته للمحكمة .
وبحسب متابعة محرر (أخبار الخليج 365) للفيديو، وفي أول ظهور له عقب خروجه من السجن، أطل (دسيس مان) بلحن جديد يقول فيه (دكاترة جوا وكورونا جرى) و(دكاترة جو كرونا هرب هربا هربا).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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