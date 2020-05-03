حرائق بريفى الفاشر وإصابة مواطنين بام عشرة

اصيب اربعة مواطنين بحروق متفاوتة جراء اندلاع حريق اليوم بقرية ام عشرة التي تبعد (36) كيلو مترا بالريف الشرقي لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، حيث التهمت النيران عدد (11) منزلآ مشيدآ بالمواد المحلية بالكامل بجانب حرق مخزون تلك الأسر من المحاصيل الزراعية النقدية والممتلكات الاخري.

وعزا احد اعيان القرية يدعي ادم زكريا بحسب (سونا) اندلاع الحريق الي شدة وسرعة الرياح المصحوبة بالغبار والأتربة التي ساعدت بدورها في انتشار السنة اللهب مما أدى الي حدوث تلك الخسائر، مشيرا الى ان المصابين الأربعة تم نقلهم الي مركز صحي المنطقة لتلقي العلاج، وناشد زكريا حكومة الولاية وديوان الزكاة ومنظمات ووكالات الامم المتحدة والخيرين بتقديم يد العون للمتضررين الذين اصبحوا في العرا۽ بلا مٲوي.

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كما شهدت قرية سانى كرو بمحلية كليمندو حريق مماثلا يوم امس قضى على عدد سته من منازل المواطنين بصوره كاملة بالاضافة الى اتلاف كميات كبيرة من المحاصيل والحبوب الغذائية، وابان المواطن الامين على موسى احد المتضررين ان الحريق احدث اضرارا كبيرة فى ممتلكات المواطنين مناشدا الجهات الرسمية والشعبية والخيرية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات والعون للمتضررين.

وكانت قرية ام هجاليج بريفي الفاشر الغربي قد شهدت يوم السبت الماضي واحدة من أسوأ الحرائق الموسمية بشمال دارفور والتي أدت الي إحراق أكثر من مائتي منزل مما دفع بحكومة الولاية بقيادة الوالي المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي الي زيارة القرية واغاثة المتضررين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)