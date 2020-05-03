خالد سلك سيادة السودان كانت السلعة الرئيسية للنظام السابق وكانت تباع في سوق الله أكبر

كشف تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير، عن مقترح أمريكي برفع الدعم عن السلع في إطار الحوار بين البلدين.

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واكد رفضه للخطوة جملة وتفصيلاً، وشدد على أن الحوار يجب أن لا يخرج من دائرة ملف الإرهاب.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال القيادي بالتغيير خالد سلك في برنامج بـ(التلفزيون القومي) ، أن سيادة السودان كانت السلعة الرئيسية للنظام السابق، وأوضح انها كانت تباع في سوق الله أكبر.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)