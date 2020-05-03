منع الافطارات الرمضانية بشمال كردفان

اصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بشمال كردفان خلال اجتماعها اليوم بامانه الحكومة برئاسة الواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي شمال كردفان المكلف عددا من التدابير اللازمة بشان الوضع الصحي بالولاية بخصوص جائحة كورونا .
وقضي القرار بمنع اقامة الافطارات الرمضانية الجماعية في الساحات العامة والشوارع والميادين بكافة محليات الولاية المختلفة، بجانب منع التجمعات في الساحات وملاعب الخماسيات، وتطبيق قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف فيما يخص دور العبادة واداء الصلوات بما في ذلك صلاة التراويح، واغلاق الاسواق الكبيرة والفرعية جزئيا على ان يتم تطوير قفل الاسواق نهائيا متى ما تطلبت الحالة، واغلاق محطات الوقود الا للحالات الامنية والكوادر الصحية ووجه الاجتماع بتنفيذ التوجيهات فورا وباكمل وجه.
وبحسب (سونا) فان والي شمال كردفان المكلف اصدر قرارا تم بموجه اغلاق جميع حدود الولاية والمعابر مع الولايات المجاورة وايقاف حركة المرور بين محليات الولاية المختلفة والطرق الرئيسية والفرعية والترابية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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