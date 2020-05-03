عاجل.. تعرف على إجمالي وفيات وإصابات فيروس كورونا بالسودان

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الأحد 3 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 5 حالات وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 592، والوفيات إلى 41.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم "تسجيل 47 حالة جديدة في العاصمة الخرطوم، و4 حالات جنوب دارفور (غرب)، وحالة شرق دارفور (غرب)، وحالتين غرب كردفان (غرب)، وحالتين في ولاية سنار (جنوب)، وحالتين شمال دارفور (غرب)، وحالة في القضارف (جنوب شرق)".
وأفاد البيان بوفاة 3 حالات من الخرطوم، ورابعة في القضارف وخامسة في شمال دارفور، مؤكدا "تماثل 6 حالات للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 52 حالة".
وبحسب الوزارة، فقد انتشر فيروس كورونا في 14 ولاية سودانية من ضمن 18 ولاية في البلاد.
وبدت السلطات السودانية أكثر تشددا في منع التجوال وتنفيذ قانون الطوارئ الصحية بالتزامن مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.
وتتحصن السلطات بحزمة من الإجراءات الوقائية كحظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم، ومنع السفر بين ولايات البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
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